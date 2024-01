Amici 23 | un party | compiti | sfoghi | fragilità | gli allievi si raccontano

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ultimo appuntamento con il daytime di23 per questa settimana! Prima della puntata di domenica, è andato in onda su Canale 5 il consueto daily con glidella scuola, proprio questo pomeriggio, venerdì 26 gennaio 2024. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore? Ve lo raccontiamo qui di seguito.23, un compito per Mida La nuova puntata della striscia quotidiana di23, si è aperta con un compito per Mida. La Pettinelli ha scritto una lettera all’allievo in cui ha assegnato un compito di scrittura. Anna ha fornito al cantante alcune parole da poter inserire poi nelle barre: da cipolle fino ad equatore. Mida non ha ben preso le parole della professoressa tanto da aver subito detto che il compito rappresenta una presa in giro. Per lui questo non è un compito costruttivo. La canzone scelta dalla ...