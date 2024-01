Amici 23 | anticipazioni della puntata del 28 gennaio | maglia sospesa a Dustin Che cosa succederà?

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il palco di23 continua a regalare emozioni e colpi di scena e lache andrà in onda il 28non è da meno. La sfida di canto e ballo ha regalato momenti memorabili, con Martina eche hanno dominato le rispettive competizioni, ma quest’ultimo verràla. Per quanto riguarda l’affaire Mew-Matthew, Maria ancora una volta ha deciso di non rilasciare dichiarazioni a riguardo, lasciando ancora una volta i fan con l’amaro in bocca.23, Mew rompe il silenzio: ...