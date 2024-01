Amici 23 | anche Matthew rompe il silenzio dopo il ritiro

Oggi, ad Amici 23, Kumo non ha supera to il compito di Alessandra Celentano, deludendo Anche Emanuel Lo. (comingsoon)

Le nuove anticipazioni di Amici non faranno piacere ai fan del programma. A quanto si apprende l’allieva amata dal pubblico non sarà presente. Solo ... (caffeinamagazine)

Firenze, 26 gennaio 2024 – Sta per iniziare il momento più magico e divertente dell’anno, quello del Carnevale . E quest’anno in Toscana non mancano ... (lanazione)

Anche in questo speciale non sono mancate le liti tra professori, come quelle che Anna Pettinelli ha avuto sia con Rudy Zerbi che con Lorella Cuccarini sui ragazzi che ha deciso di mettere alla prova.Un amico, sempre nel posto giusto Di cosa si è innamorata, Cristina Marino Dell'autenticità di Luca Argentero, di quel suo modo unico di stare al mondo. "Mi piace più di qualsiasi altra persona che ...Pare, ad esempio, che l'amico ferito con un colpo di pistola fosse entrato nell'abitazione dalla finestra, ma è tutto da verificare. Quest'ultimo, comunque, non ha presentato denuncia contro il ...