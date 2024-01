AMG EQS | il meglio del mondo alla spina

Rappresenta il vertice elettrico del Gruppo, con 574 chilometri di autonomia, grazie alla batteria da 108,4 kWh, accelerazione 0-100 ...Passando per il Mercedes AMG EQE Suv, viaggiando a ruote alte, con le stesse caratteristiche tecniche e un prezzo leggermente superiore (126.980 euro) e chiudendo con l’ammiraglia sportiva, la EQS. Le ...This electric EQS 450+ is a battery powered S-class if that’s so important to you. But Mercedes-Benz is still all about the luxury of choice ...