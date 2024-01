Aluart | parti col piede giusto

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Riparte il campionato di B femminile; ad aprire le danze sarà l’Scandiano con l’anticipo di stasera alle 21.15. Dopo essere arrivate quinte in regular-season ed essere così inserite nel girone della Poule Playout per il mantenimento della categoria, le biancoblu ospitano al palaRegnani il Finale Emilia. Si parte con una classifica con punti azzerati e coach Pozzi suona la carica: "Incominciamo una poule salvezza dove ci confronteremo con squadre agguerrite per mantenere la categoria. Noi dobbiamo concentrarci su noi stesse, essere umili, unite e desiderose di finire la stagione in crescendo". Domani invece toccherà alla Chemco Puianello inaugurare la Poule Playoff: le gialloblu incroceranno le armi con Cavezzo allenato dallo scandianese Gigi Piatti alle 20.30 sul parquet modenese. "Riamo con Cavezzo - dice coach Giroldi - che si è ...