Altra bischerata di Allegri sul duello Juve-Inter | Noi giovani come Sinner | loro sono più Djokovic VIDEO

(Di venerdì 26 gennaio 2024) « Chi traassomiglia di più ae chi a? L’unica cosa che potrei dire è che noi siamo piùetà e saremo, mentre. Ma non so sennò poi la prendono male,permalosi ...": è la battuta del tecnico dellantus, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con l’Empoli. Perè presto...

Bakker dell'Atalanta potrebbe essere il primo acquisto in casa Toro. Secondo quanto ha riferito calciomercato.com il Torino starebbe per chiudere l'affare con il club nerazzurro ...Empoli, Corsi: 'La proposta di una giornata di A all'estero è una bischerata. Niang Ci proviamo' Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Sportiva. Si ...Lo scorso anno avete fatto 34 punti meno del Napoli, ma in questo momento sembra che la Fiorentina sia alla pari del Napoli e non sembra esservi una favorita:.