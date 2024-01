Alluvioni in Toscana | Tozzi | “Perchè l’argine del torrente Marina | a Campi | non era stato messo in sicurezza?”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Elisa: “PerchédeldiBisenzio non erain? Già nel 2014, in seguito ad un sopralluogo della Polizia municipale suldestro delin prossimità di Villa Montalvo, venne accertato il cattivodi manutenzione. Nel 2015 il sindaco diemanò un’ordinanza sollecitando la provincia di Firenze ad effettuare interventi urgenti, mentre nel 2017 il Genio civile regionale ritenne che la situazione fosse da verificare. Il dubbio che rimane è che si sarebbe potuti intervenire per tempo, nel corso degli anni, prima dell’alluvione dello scorso novembre” L'articolo proviene da Firenze Post.

In sostanza, si tratta di un Pnrr dal volto nuovo, ma con la stessa ambizione. Ci sono 2,8 miliardi in più. La Commissione europea ha dato luce ... ()

Il dubbio che rimane è che si sarebbe potuti intervenire per tempo, nel corso degli anni, prima dell’alluvione dello scorso novembre”. A porre la domanda è la consigliera regionale di Fratelli ..."Un portale per gestire gli indennizzi relativi ai comuni alluvionati del maggio 2023". E' una della novità annunciate dal sindaco Massimo Olivetti che fa il punto anche sui ristori per l'alluvione di ...FIRENZE – La Regione Toscana ha riaperto, fino al 9 febbraio 2024, i termini per la presentazione sul portale regionale della richiesta dei danni e per l’autonoma sistemazione dei cittadini e delle ...