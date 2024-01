Allegri | la lotta Juve-Inter e il paragone Sinner-Djokovic | “Ma va a finire che si offendono…”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il tecnico bianconero infiamma ancora una volta la volata Scudetto. Prima usa come esempio, poi lancia una frecciatina. Completato il giro di boa del campionato, siamo nelle prime giornate del girone di ritorno. Appare ormai chiaro, a meno di un rientro del Milan terzo in classifica, che la questione Scudetto 2023/24 sarà un’affare tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Con la vittoria in casa della Lazio , (2-0 ), l'Inter si porta a + 4 sulla Juve, seconda in classifica. Continua a non subire gol e la sua difesa ... (liberoquotidiano)

Allegri non vuole pensare alla corsa con l’Inter per vincere la Serie A, anche perché la Juventus nella prossima giornata giocherà soltanto martedì ... (inter-news)

Ha fatto carriera, è passata da guardia a ladro per citare Allegri. Una squadra formidabile, con un centravanti formidabile che Allegri ha provato a cacciare tutta l’estate”.Max Allegri, tecnico della Vecchia Signora, si avvicina alla soglia dei 1000 punti in Serie A, un traguardo che testimonia la sua competenza e dedizione nel calcio italiano. La lotta per il titolo è ...Di seguito sono riportate le parole di Allegri che vedono la squadra del Milan in corsa per la lotta dello scudetto Il Milan arriva domani a San Siro dopo una striscia di quattro vittorie consecutive.