Allegri “La Juve è Sinner | l' Inter è Djokovic”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Le schermaglie dialettiche fra le protagoniste della Serie A, ovverontus e, in attesa dello scontro diretto del 4 febbraio, continuano. Questa volta, dopo il “guardie e ladri” e il “nascondino”, tocca ai paragoni tennistici. “Noi siamo più giovani, come età, quindi direi che noi siamoe l'”, ha detto Massimilianoin conferenza stampa, precisando poi: “Non sono certo. Lasciamo stare, poi la prendono male, sono permalosi”. Alla vigilia della garana contro l'Empoli, l'allenatore dei bianconeri, però, non vuole distrazioni: “Sappiamo dell'importanza della gara di domani e dobbiamo cercare di fare bene. Abbiamo lavorato molto sui nostri limiti, stiamo molto bene fisicamente e mentalmente. Abbiamo una ...

"Sarà Inter-Juve, non uno scontro diretto. C'è il Milan che può rientrare nella lotta scudetto perché ha fatto più punti della passata stagione e ha passato il suo periodo peggiore. Ha le carte in ...«Noi forse assomigliamo a Sinner, perché siamo più giovani. E l’Inter a Djokovic». C’è anche un po’ di tennis nel duello infinito tra bianconeri ...Dopo la vittoria arrivata nella trasferta di Lecce, la Juventus si prepara per tornare in campo. I bianconeri accoglieranno l' Empoli di Davide Nicola all'Allianz Stadium per la ventiduesima giornata ...