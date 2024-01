Allegri | la Juve come Sinner | “L’Inter è Djokovic”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – LantusJannikNovak. L’allenatore bianconero Massimilianopesca dal tennis l’ultima metafora per rappresentare il duello scudetto. Dopo aver accostatoe Inter alle guardie e ai ladri, il tecnico trova un’altra formula per pungere i nerazzurri. “Voglio fare i complimenti a: ha una carriera importante davanti ed è riuscito a battere un mostro sacro. Se noi siamo più giovanietà siamoper esperienza è…”, dice, alla vigilia del match con l’Empoli, nella giornata in cui...

La Juve ntus come Jannik Sinner , l’Inter come Novak Djokovic. L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri pesca dal tennis l’ultima metafora per ... (metropolitanmagazine)

