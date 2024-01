Allarme sul Reno | ponte chiuso all’improvviso per una crepa

In Europa un asse di dodici Paesi chiede ulteriori indagini sulla sicurezza della carne sintetica . Gli esperti: "La tossicità non si valuta in ... (ilgiornale)

Ci sarebbe una crepa alla base della chiusura improvvisa del ponte sul Reno a Molinella, al confine tra il territorio della Bassa bolognese e il ferrarese. La comunicazione, sintetica, è arrivata ieri ...A questo aggiungiamo ancora il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza dell’argine della Marina, e di quelli sui bracci a mare in particolare quello nord. Una situazione che non ammette ...Washington, 26 gen. -(Adnkronos) - Vittoria in trasferta di Utah (23-23) che passa 123-108 a Washington (7-37). I Jazz non si lasciano scappare la possibilità di strappare una vittoria in trasferta e ...