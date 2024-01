Allarme lupi | il piano del Comune | Fototrappole e monitoraggio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una video-trappola e un lavoro diper mappare la presenza disul territorio. Sono le azioni avviate a Lastra a Signa dalla Regione Toscana, a seguito delle segnalazioni di alcuni esemplari in vari punti del capoluogo e delle frazioni. Mercoledì, l’amministrazione comunale ha incontrato Vito Mazzarone, funzionario dell’ufficio attività faunistico venatoria e pesca, e Duccio Berzi, tecnico faunistico, componenti della "Task Force Lupo" della Regione. Per ilerano presenti l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e il personale dell’ufficio ambiente. Durante la riunione è stata sottolineata l’importanza della raccolta delle segnalazioni sulla presenza del lupo che la Regione sta conducendo nell’intero territorio toscano ed è stato evidenziato il ruolo che ilpuò svolgere sul tema, ...

Verranno attivati anche dei percorsi sui comportamenti da tenere in caso di avvistamenti oltre ad incontri coi cittadini.L'assessore Alessandro Piana: "Definito il riconoscimento totale dell'indennizzo per i danni da predazione" ...E’ già iniziato il monitoraggio a cura della Regione Toscana sul territorio di Lastra a Signa a seguito dell’avvistamento di alcuni lupi nelle scorse settimane in vari punti del capoluogo e delle fraz ...