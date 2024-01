Alla scoperta del nuovo acquisto | baricentro basso | gambe esplosive e senso del gol | in Patria è considerato il nuovo Martinez ’King Kong’ | ’Locomotiva’ | erede di Lautaro | i tifosi del Velez già rimpiangono Santiago

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dirigenti e compagni lo hanno sempre chiamato Santi, abbreviazione di, il suo nome. Commentatori,e speaker, invece, si sono scatenati nel trovargli soprannomi: da Toto a King Kong, fino a ‘locomotora’, ovvero locomotiva, per via della velocità e della potenza che esprime. Ecco chi èCastro, classe 2004, l’attaccante 19enne che sta bruciando le tappe e ha convinto Mascherano a dargli una maglia da titolare davanti a Gondou (22) di tre anni più vecchio e miglior marcatore in Argentina del 2023 tra i giocatori convocabili per il Pre Olimpico, riservato agli Under 23. Gondou ha segnato 15 gol con la maglia dell’Argentinos Juniors, Castro 7: 1 in Superliga, 6 nella Copa de la Liga, dove ha segnato il gol più pesante degli ultimi 20 anni del. Il gol salvezza nel 3-1 contro il Colon, con una ...