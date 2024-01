Alia | vola la tariffa corrispettiva Vantaggi per le famiglie numerose

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Empolese Valdelsa, 26 gennaio 2024 – Puoi fare di più. Sufficiente. Ottimo. Un voto per migliorarsi ancora e perfezionare, laddove sia necessario, le proprie abitudini in termini di sostenibilità ambientale. C’è anche un simulatore che "esprime il proprio giudizio" su quanto i comportamenti dei cittadini siano virtuosi in merito di conferimento dei rifiuti, tra le novità del regolamento 2024 sulla. Sul sito web diServizi Ambientali virtualmente, è possibile infatti selezionare il numero di componenti del nucleo familiare e inserire gli svuotamenti delle principali frazioni raccolte (residuo non differenziabile, organico, carta e cartone, imballaggi). Il sistema, considerando il numero degli svuotamenti trimestrali, calcola il rapporto tra le raccolte differenziate ed il non differenziato, fornendo tre ...