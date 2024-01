Alessia Pifferi | parla la legale | «Ormai è un’amica | ha un decifit cognitivo importante Se potessi la porterei a casa»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Pontenani,di, madre accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, è accusata, insieme a due psicologhe del carcere di San Vittore, di aver prodotto una relazione falsa per avere una perizia psichiatrica utile al processo. Si dice serena Pontenani, e a Repubblica dichiara: «Sono molto tranquilla, non ho fatto niente di male. E non rinuncio assolutamente all’incarico., abbandonata da tutti: in carcere le porto cibo, vestiti e soldi. E se, lamia. Penso che abbia un deficit. La relazione delle psicologhe contestata dai pm sul suo basso ...