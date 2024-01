Alessia Pifferi | l’avvocata | “Ormai è un’amica | abbandonata da tutti Non rinuncio all’incarico”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Sono molto tranquilla, non ho fatto niente di male. E nonassolutamenteda: in carcere le porto cibo, vestiti e soldi. E se potessi, la porterei a casa mia. Penso che abbia un deficit cognitivo importante. La relazione delle psicologhe contestata dai pm sul suo basso quoziente intellettivo? Venne realizzata prima della mia nomina”. CosìPontenani, avvocata della donna imputata per aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi Diana e ora finita indagata per falso ideologico, ha spiegato a a Repubblica di non avere intenzione di tirarsi indietro dal suo incarico: “Non ci penso proprio. Ieri l’ho vista, mi ha detto: mi raccomando. Si è affezionata, e ...