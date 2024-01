Alberto morto in scooter a 19 anni | il dolore del campione Totò Antibo | “Incredulo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La piccola comunità di Altofonte è stata scossa dalla tragica scomparsa diLo Presti, un giovane di soli 19, a seguito di un grave incidente stradale., descritto come un ragazzo solare e pieno di vita, ha perso la vita in un incidente in cui il suoè andato a collidere violentemente contro un camion della nettezza urbana in via Vittorio Emanuele. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, purtroppo l’impatto è stato talmente grave da risultare fatale per il giovane. Ildella comunità: “Era solare e pieno di vita” Il sindaco di Altofonte, Angela De Luca, ha espresso il proprioe quello dell’intera comunità per la prematura scomparsa di: «Siamo profondamente sconvolti dalla prematura perdita di ...