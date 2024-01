Alabama | Kenneth Smith primo giustiziato con azoto puro | “Tremava e si contorceva sulla barella”

(Di venerdì 26 gennaio 2024)conLa prima condanna a morte negli Stati Uniti con l’utilizzo di una maschera adè stata eseguita.Eugeneè statogiovedì sera, nell’Holman Correctional Facility di Atmore, in. Alle dieci del mattinoha mangiato il suo ultimo pasto, bistecca, patate e uova, comprato da un fast food Waffle House vicino alla prigione. Da quel momento in poi è rimasto digiuno, perché il boia temeva che vomitasse durante l’esecuzione. Ha incontrato i familiari insieme al suo consigliere spirituale, Jeff Hood, per un ultimo saluto. “Sono state versate molte lacrime”, ha raccontato Hood, ...

