Alabama | Kenneth Smith giustiziato con l' azoto | primo caso al mondo In carcere per omicidio | sopravvisse a iniezione letale

Dopo il rifiuto della Corte Suprema all’estremo appello degli avvocati - cui si sono uniti organizzazioni e cittadini in tutto il mondo (nella foto la locandina della campagna mondiale promossa anche ...E' morto così Kenneth Eugene Smith, rinchiuso dal 1996 nel braccio della morte di un carcere in Alabama e giustiziato oggi con un'esecuzione per ipossia da azoto. Primo condannato negli Usa e al mondo ...L’Alabama ha messo a morte Kenneth Smith. È il primo detenuto al mondo ucciso con l’azoto. L’esecuzione è avvenuta ieri sera dopo che giovedì mattina la Corte suprema federale aveva negato l’ultimo ...