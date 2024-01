Alabama | Kennet Smith giustiziato con l’azoto | primo caso al mondo «Un passo indietro per l’umanità»

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di impedire domani al L’Alabama di giustiziare per la prima volta in USA con l’azoto un ... (laprimapagina)

L' Alabama giustizierà oggi un detenuto costringendolo a respirare azoto puro in una maschera, un metodo approvato anche in Mississippi e Oklahoma, ma ... (ilmessaggero)

Il boia colpisce in Alabama, dove Kenneth Smith è stato giustiziato con l'azoto. È la prima volta che tale controversa tattica viene usata negli Stati Uniti per una condanna a morte da quando è stata ...L'esecuzione è stata rimandata di alcune ore per attendere l'esito dell'ultimo appello alla Corte Suprema. Il condannato alla pena capitale era sopravvissuto a un'iniezione letale nel 2022 ...Atmore (Alabama, Usa), 26 gen. (LaPresse/AP) - L'Alabama ha giustiziato con l'azoto Kenneth Eugene Smith, 58 anni, condannato per l'omicidio su commissione ...