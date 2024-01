Alabama | giustiziato con l' azoto | primo caso al mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'hacon l'Kenneth Eugene Smith, 58 anni, condannato per l'omicidio su commissione della 45enne Elizabeth Sennett avvenuto nel 1988. È ilalda quando l'iniezione letale, oggi il metodo più comunemente utilizzato per la pena capitale, è stata introdotta nel 1982 negli Usa. I funzionari hanno fatto sapere che l'uomo è stato dichiarato morto alle 20.25 ora locale nel penitenziario di Holman, ad Atmore, dopo aver respiratopuro attraverso una maschera facciale che ha causato la privazione di ossigeno. L'esecuzione è durata circa 22 minuti. L'esecuzione è avvenuta dopo una battaglia legale dell'ultimo minuto in cui gli avvocati di Smith, i quali sostenevano che la condanna a morte con l'rappresenta un ...