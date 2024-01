Al via a Napoli l’ultima fase dei test per il vaccino contro il melanoma Chi è il paziente che ha ricevuto la dose

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si chiama Alfredo De Renzis, 71 anni, di Carovilli in provincia di Isernia. Rappresenta una speranza a livello globale per la lotta al. È infatti ilche dà il via in Italia aldidela mRNAildi Moderna. A lui è stata somministrata unache potrebbe essere tanto del, quanto di placebo – viste le regole della sperimentazione a doppio cieco – nell’ambito del più ampio quadro delle somministrazioni per iportati avanti dalla casa farmaceutica. “Ho accettato subito. Mi sembrava doveroso per il mio ruolo di medico, per dare un contributo alla ricerca, ma anche perché confido in questa cura” ha dichiarato De Renzis che è seguito ...