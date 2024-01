Al PalaParente 400 operatori per un corso di manovre salvavita | il primo nel Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Quattrocento volontari saranno al, nel Rione Ferrovia, il prossimo 11 febbraio per undi formazione perdisoce uso dei defibrillatori comunali. Saranno 20 gli istruttori che effettueranno lezioni pratiche e teoriche. Questi numeri danno la misura di quello che è undi formazione che può essere indicato come ile più grande evento del genere per tutto il. L’obiettivo di questo sforzo organizzativo è ovviamente quello di mettere in campo misure adeguate per dare una risposta al dramma che si consuma quotidianamente, con il dato agghiacciante di 50 mila morti improvvise da infarto al miocardio: insegnare a mettere in campo, in caso di emergenza, anche da parte di ...