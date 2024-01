Al Giglio gioia di danzare C’è Paul Taylor Company

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Al via con un appuntamento in esclusiva toscana la Stagione di Danza 2024 del Teatro del: il 1° febbraio (alle ore 20.30) torna sul palcoscenico lucchese laDance, una delle più iconiche, conosciute e amate Compagnie di danza moderna del nostro tempo, con al suo attivo spettacoli tenuti nei teatri di oltre 600 città e 65 paesi. La Compagnia, della quale è attualmente direttore artistico Michael Novak, è stata diretta dal suo fondatorefino alla sua morte, avvenuta nell’agosto 2018, all’età di 88 anni. Con le sue 147 creazioni,è stato un grande pioniere della modern dance americana, offrendo meravigliosi affreschi sulla complessità della vita quotidiana e sui problemi più spinosi della società. Per 20 anni virtuoso ...

