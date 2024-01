Al Bano show in tribunale

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Proprio ieri mi è nato il quarto nipote, ma era giusto essere qui per raccontare quanto accaduto". Ieri a Rimini, in, c’era Al. Appena lo hanno riconosciuto, è stato un diluvio di richieste: foto e autografi con lui. Il cantante è uno dei testimoni nel processo per gli eventi annullati del Beat village, il maxi villaggio allestito nel 2018 in darsena. Uno dopo l’altro, tanti artisti – Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Loredana Bertè, Patty Pravo, Tony Hadley, Massimo Ranieri, Ray Wilson dei Genesis, fino ad arrivare ad Ale Romina – avevano dato forfait, segnalando "inadempienze contrattuali", lasciando a bocca asciutta l’esercito dei fan.