Aka 7even | fuori il video del singolo Non dimenticare | realizzato grazie ai fan

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Akapubblica ildel nuovoNonal quale hanno contribuito i fan Viaggi mano nella mano, tramonti rubati dal finestrino di un’auto, baci in riva al mare e tanti altri momenti irripetibili: sono questi alcuni degli scenari delle clip dei fan di Aka, che hanno contribuito alla creazione delclip di Non(Columbia Records/Sony Music Italy),ora. Nelle scorse settimane l’artista aveva rilasciato sui social uno spoiler del nuovo brano, accompagnato da una lunga lettera per i fan e un invito a caricare su una landing page i loropiù belli del 2023, di amori presenti e passati, di tutto ciò che non si vuole. Tra tutte le clip, Aka ...

"Non dimenticare" (Columbia Records/Sony Music Italy), prodotto da Junior K e Jeremy Buxton e disponibile in radio e al link https://columbia.lnk.to/Nondimenticare, racconta di quegli istanti che...La vita scorre in fretta, immersi nella routine quotidiana rischiamo di non ricordare i momenti belli, quelli che ci riempiono il cuore e ci fanno sentire un po ...