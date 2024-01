Aja | Netanyahu | sì a diritto autodifesa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 15.45 "L'affermazione che Israele compia un genocidio del popolo palestinese è menzognera e oltraggiosa. La disponibilità della Corte a prenderla in esame è un marchio di vergogna che non sarà cancellato per generazioni". Così il premier, dopo la decisione della Corte internazionale dell'Aja. "Israele combatte una guerra giusta contro i mostri di Hamas perché non ci sia un altro Olocausto". "Combattiamo i terroristi, non il popolo palestinese. E la Corte ha respinto la richiesta di privarci delall'".