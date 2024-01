Aiutare l’Ucraina è interesse nazionale Barcaiuolo FdI spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Mercoledì il Senato ha approvato la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari al. Ma non sono mancate alcune tensioni tra i partiti. Alla fine l’ordine del giorno del capogruppo leghista Massimiliano Romeo è stato riformulato nelle premesse. Ne parliamo con Michele, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa del Senato e membro della delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, che è stato relatore del disegno di legge. Come esce la maggioranza di governo dal voto in Senato di mercoledì? La maggioranza esce compatta, come da inizio legislatura, ha votato in maniera compatta. Al contrario, le opposizioni hanno posizioni molto diverse, dall’atlantismo estremo di Italia Viva alle divisioni interne del Partito ...