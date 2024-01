Agricoltura | trattori ribelli contro le politiche Ue Coldiretti | dal Canada arriva qui grano trattato coi glifosati

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dall’Emilia-Romagna, alla Sicilia, passando per l’Umbria e l’Abruzzo, gli agricoltori italiani continuano a scendere in strada con i lorosulla scia dei colleghi” transalpini e tedeschi e creando non pochi problemi in diverse regioni. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, alle prese con proteste degli agricoltori in mezza Ue, corre ai ripari e tiene la prima sessione del Dialogo strategico sul futuro dell’nell’Ue. “C’è una crescente polarizzazione e divisione sui temi riguardanti l’– afferma aprendo i lavori della riunione, nella sala del collegio dei commissari a palazzo Berlaymont, a Bruxelles – e sono convinta che la polarizzazione possa essere superata solo attraverso il dialogo”. “Per questo vogliamo riunire attorno allo stesso tavolo – continua la presidente – un gruppo ...