Agricoltori in rivolta | i trattori invadono Termoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono circa 120 iprovenienti da tutto il Molise che questa mattina hanno invaso le strade principali di, cittadina costiera in provincia di Campobasso, per un corteo autorizzato diretto al porto. Qui glisono attesi da pescatori e referenti del mondo della pesca che hanno espresso solidarietà nei confronti della protesta, avviata ieri in Molise con un raduno in piazza del Papa. "L'obiettivo della nostraè quello di farci sentire e farci ascoltare, perché la politica comunitaria ma anche le scelte del Governo Meloni ci penalizzano e ammazzano il nostro futuro, dai costi ridicoli pagati al produttore, alla svendita dei terreni che ci vogliono fare abbandonare, all'Irpef sulla terra. E' inevitabile creare disagio ed è anzi quello che intendiamo fare per farci sentire". Così Ivano Zara, ...

Cresce di giorno in giorno la mobilitazione degli agricoltori che - dalle regioni in cui ha preso ...mentre la Coordination Rurale, uno dei sindacati in rivolta, afferma di avere nel mirino "il ...(Arv) Venezia 25 gen. 2024 – “Quella del granchio blu è un’emergenza continua e dilagante: servono procedure d’emergenza a tutti i livelli per limitare i pesanti danni all’economia ittica ed evitar ...In generale cresce la maggior parte delle attività dei Servizi, con un ritmo più veloce per quelli rivolti alle imprese. Chiudono in rosso, invece, il commercio (-130, più che raddoppiando il saldo ...