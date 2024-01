Aggredisce e spinge l’arbitro a terra | scatta la maxi-squalifica

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Siena, 26 gennaio 2024 – Quattro anni diper aver aggredito. E’ la sanzione comminata nei confronti del calciatore Mohamed Chaib Bilal del Forte Belverde, società senese di San Casciano dei Bagni che partecipa al campionato dilettanti di calcio di Prima categoria. La Federcalcio toscana lo ha fermato fino al 25 gennaio 2028. Il fatto è avvenuto al termine del primo tempo della partita Acquaviva-Forte Belverde, sospesa poi al 45' dal direttore di gara quando la formazione locale era in vantaggio con il punteggio di 2 a 1. Mohamed Chaib Bilal , espulso per condotta violenta nei confronti dell'arbitro, è detto nella motivazione, “lova alle spalle e successivamente lova ancora con la mano aperta facendolo cadere” a, “accompagnando tale condotta con plurime e ...

