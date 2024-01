Affiliati e complici non si vedono ma sono più pericolosi di tutti

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "I provvedimenti interdittivi antimafial’indicatore più obiettivo sulla presenza e sul radicamento die esponenti della criminalità organizzata, ma anche dei loro, in un territorio". Ne è convinto Alberto Bonacina, coordinatore lecchese di Libera contro le mafie. Le interdittive antimafia, sebbene siano provvedimenti amministrativi, non penali, indicano dove e come boss e picciotti possano compiere affari, riciclare soldi sporchi, trasformarsi da malavitosi in stimati e insospettabili imprenditori. "Purtroppo in pochi recepiscono l’importanza e il valore delle interdittive antimafia – prosegue il coordinatore provinciale di Libera –. Anzi, tanti non sanno nemmeno cosa siano". Per questo Bonacina sta cercando di insegnarlo soprattutto ai più giovani e agli studenti, come referente di Libera e come attore ...