Aereo abbattuto in Russia | Putin | “E’ stata l’Ucraina | forse un errore”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Vladimirnon ha dubbi: l'militare che si è schiantato due giorni fa vicino a Belrgorod, nel nord della, è statodall'Ucraina. Citato dalla Tass, il presidente ha detto: "Non so se lo hanno fatto di proposito o per, ma è ovvio che lo hanno fatto loro. In ogni caso, quello che è successo è un crimine, che sia per negligenza o di proposito". E poi ha aggiunto: "I missili che hannol'Il-76 con a bordo personale militare ucraino sono stati lanciati dal territorio ucraino". Il Comitato investigativo russo asserisce che il presunto missile che haunIl-76 con a bordo 65 prigionieri di guerra ucraini è stato lanciato dalle forze armate ucraine dalla ...