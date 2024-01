Accusa Onu | dubbi Ue e Biden turbato | bufera sull’esecuzione con azoto in Alabama

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Più voci da tutto il mondo si sono condannate per "deplorare" l'esecuzione del condannato Kenneth Smith con l', sistema utilizzato per la prima volta al mondo

La Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha accettato di pronunciarsi in merito alla denuncia per genocidio presentata dal Sudafrica contro ... (metropolitanmagazine)

Accogliendo come fondato l’atto d’accusa quasi in ogni suo punto, la corte Onu ha di fatto annunciato che ha posto Israele sotto processo per genocidio e da questo momento scrutinerà quel che farà a ...Questo è ciò che dice la decisione". Lo ha sottolineato l'Alto Commissario Onu per i Diritti Umani Volker Türk rispondendo ad alcune domande dell'ANSA. "Sono un avvocato, credo nello stato di diritto ...Mosca, 26 gen. (askanews) - Un secondo video del comitato investigativo russo mostra filmati di quello che si dice sia il luogo dell'incidente dell'aereo da trasporto militare Il-76.