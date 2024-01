Accordo per la pace e il rilascio dei prigionieri tra Israele e Hamas | arriva la fumata bianca

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Unper la liberazione degli ostaggi e per il cessate il fuoco. Questa la notizia riportata dal quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale sarebbeta laper lo stop alle ostilità e per la liberazione deitra. Secondo la bozza, l’dovrebbe avere una durata di 35 giorni, durante i quali tutti gli ostaggi israeliani saranno rilasciati. In cambio,si sarebbe a sua volta impegnato neldeipalestinesi e nella fornitura di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. La fonte ha aggiunto che i criteri per ildeisarebbero già stati determinati, ma la loro identità ...

Nei prossimi giorni sarà anche in Europa per colloqui sui possibili negoziati Per aiutare a mediare un ambizioso accordo tra Hamas ed Israele, che ... (sbircialanotizia)

Roma 25 gennaio 2024 - Se i giallorossi si sono presi una pausa dalla quotidianità di Trigoria per volare in Arabia Saudita a giocare l'amichevole ... (sport.quotidiano)

Tanto per cominciare in Cina il "turismo" va di moda e il "Gruppo ... E' quell'intesa che va oltre le barriere geografiche. E' l'accordo di gemellaggio firmato alcune settimane fa tra il Comune di ...Il nome caldo per quanto riguarda l'attaccante esterno rimane quello di Ruben Vargas dell'Augsburg. Secondo quanto riporta Sky Sport in giornata ci sono stati contatti continui per Vargas, ...Secondo quanto riporta Sky Sport, mancano alcuni piccoli dettagli per il passaggio di Nehuen Perez dall’Udinese al Napoli. La trattativa può ritenersi chiusa sulla base di 16 milioni più 2 di bonus.