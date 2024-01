Accoltella mortalmente il marito | arrestata dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data 25 gennaio 2024, in Martinengo, i militari della Compagniadi Treviglio, a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta al numero unico di emergenza “112”, intervenivano intorno alle ore 23.30 in una villetta unifamiliare in quel comune. Giunti sul posto i militari accertavano che una donna italiana di 46 anni si era resa responsabile, alcuni minuti prima, dell’omicidio del, un cittadino italiano 56enne, ferendoloal corpo e alla gola con un coltello da cucina mentre l’uomo si trovava in camera da letto. L’arma del delitto è stata individuata e sequestrata. L’immobile è stato posto sotto sequestro. Non sono emersi al momento elementi che possano ricondurre l’omicidio a pregressi episodi di maltrattamenti in famiglia. Secondo la prima ricostruzione non vi erano ...