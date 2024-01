Acciaierie d’Italia – “Gravi pericoli per la sicurezza dei lavoratori | il Governo intervenga subito” | avverte Palombella Uilm

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Da giorni denunciamo una situazione di estrematà negli stabilimenti italiani di, con rischi per ladeie la continuità produttiva”.): “A Taranto è in atto la fase di spegnimento di diversi impianti, che ha già comportato la fermata dell’altoforno 2” E’ quanto afferma Rocco, Segretario generalenazionale, che aggiunge: “In particolare, a Taranto è in atto la fase di spegnimento di diversi impianti, che ha già comportato la fermata dell’altoforno 2 e la preparazione della fermata delle batterie coke. Tutto questo si aggiunge allo stop dell’Afo 1 dell’agosto scorso, dell’acciaieria 1, dell’agglomerato e ...