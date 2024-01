Accadde oggi | 26 gennaio | Angel Cerilla | David Castedo ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 26edricorrenze In un pezzo di otto giorni fa abbiamo fatto riferimento alla Triestina. Compienovant’anni Umberto Meggiolaro, 13 presenze in Serie A con il team alabardato (la squadra della sua città) dal 1953 al ’56. Avrebbe compiuto cent’anni l’uruguagio, che in Italia giocò nel Napoli. Avrebbe festeggiato i settanta il compianto Carlos Martinez Duarte, il quale vinse una Coppa di Spagna con il Valencia. Il 26del 1974 nasceche festeggia mezzo secolo. Con il Siviglia ha festeggiato due Coppe Uefa, una Supercoppa europea e una Coppa di Spagna. Il 261964 Mario Da Pozzo, ...