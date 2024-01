Abodi | “Razzismo? Debellare questa piaga La reazione di Maignan…”

“Il razzismo non è solo un problema morale, ma un problema di ordine pubblico. Oggi non ci incontriamo per prendere un caffè, ma per valutare tutte ... (sportface)

Razzismo nei confronti di Maignan - tuona il ministro Abodi : “Il rispetto deve valere sempre e ovunque!”

«Il mio, il nostro no al Razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o ... (feedpress.me)