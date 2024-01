Abbagnato | “Porto in scena all’Opera la giovane coreografia italiana”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Dal mio arrivo, nel 2015, ho fortemente voluto che nuovi grandi nomi dellacontemporanea entrassero nel repertorio della compagnia. E così è stato per esempio con Millepied, Forsythe, Preljocaj, Inger, Pastor, Wheeldon… Con questa nuova ‘Serata’ ampliamo lo sguardo sul contemporaneo aprendo le porte del nostro Teatro ai giovani talenti e in particolare italiani”. E’ quanto ha dichiarato Eleonora, direttrice della compagnia del Teatro dell’Opera di Roma annunciando la Serata Giovani Coreografi in cartellone al Teatro Nazionale dal 31 gennaio al 2 febbraio che vede inle nuove creazioni di Adriano Bolognino (‘Yellow’), Simone Repele e Sasha Riva (‘I died for love’). Lo spettacolo è il frutto del lavoro svolto dai giovani autori con le étoiles Alessandra Amato e Rebecca Bianchi, il solista ...