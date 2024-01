A1 Milano-Napoli e ramo allacciamento A24 Roma-Teramo A1 | Chiusure notturne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dal 29 gennaio, 26 gennaio 2024 – Sulla A1e suldiA24-Te/A1, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 23:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 30 GENNAIO Sulla A1: -sarà chiusa la rampa di immissione sulla A24-Te, per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Te. In alternativa si consiglia di immettersi sulla D18 Diramazionenord, per poi proseguire sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare); in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Te, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione in ...