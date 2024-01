A Roma Rischiano di saltare 107 opere del Pnrr

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Con il senno di poi, le preoccupazioni evidenziate ormai più di mezzo anno fa dai consiglieri capitolini sembrano quanto mai azzeccate. Allora, era l’estate del 2023, si discuteva di un muro di Villa Mercede che la Sovrintendenza capitolina non aveva ancora sistemato, a ben cinque anni di distanza da un crollo. Tempi lunghissimi che preoccupavano il Campidoglio, soprattutto considerando i progetti delche devono essere portati a termine entro date già fissate e su cui il margine non c’è. Nella Capitale la carenza di personale può pregiudicare i lavori previsti dalper un valore di oltre 160 milioni di euro Oggi, qualche mese dopo, quei timori sembrano concretizzarsi, come dimostrano i 107 progetti – per un valore complessivo pari a più di 160 milioni di euro – che vanno decisamente a rilento. Si tratta di progetti che vengono finanziati con i ...