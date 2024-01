A Porta Nolana sorpreso con quasi 800 grammi di droga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi diall’angolo con vico Vetriera Vecchia, hanno notato un uomo che stava uscendo da uno stabile; alla loro vista, si è disfatto di un sacchetto gettandolo all’interno dell’androne dell’edificio. I poliziotti, insospettiti, hanno controllato l’uomo trovandolo in possesso di 11 bustine contenenti marijuana del peso di circa 19, di 4 involucri con circa 9di hashish, di un bilancino di precisione, di diverso materiale per il confezionamento per lae di 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli agenti hanno recuperato il sacchetto al cui interno hanno trovato 7 panetti e vari pezzi di ...