A Parigi arriva Kim Kardashian col nude look

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sta per calare il sipario sulla Paris Haute Couture Week: che edizione questa di inizio 2024! Da tempo tempo non si vedevano tante star affollare i parterre delle sfilate di alta moda. In passerella ci sono le collezioni ma tutti si concentrano sulle famose in prima fila, tra abiti da favola e gossip. Strabiliante JLo Jennifer Lopez è sbarcata a sorpresa in una fredda… alzando le temperature. Sulla cresta dell’onda da oltre due decenni, la star latina non si lascia certo intimorire dall’agguerrita concorrenza. Partita anni fa dal Bronx, JLo èta (tra gli altri successi) in prima fila alle sfilate haute couture. Tre défilé per lei e treda capogiro. Da Schiaparelli si è presentata con un outfit surrealista che ruotava intorno a un cappotto fatto di 7.000 petali di rosa veri, tenuti freschi e vivi dall’acqua ...