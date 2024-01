A Missaglia furto di ladri senza cuore | rubano i risparmi di Gaia | 10 anni “Metteva da parte i soldi per studiare”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(Lecco) –ha dieci. Nonostante sia una bambina di quinta elementare, ha già le idee chiare sul lavoro che svolgerà da grande., che abita a, nella Brianza lecchese, vuole infatti diventare una veterinaria, una “dottoressa degli animali”, come ama dire. Siccome in famiglia lavora solo suo papà – con lei vivono mamma Mayra e la sua sorellina più piccola di 3– e sapendo checosta, da quando era in prima elementare mette daquasi tutti iche le vengono regalati: le mance, le buste della Comunione e della Cresima, le ricompense della fatina dei denti per i denti da latte caduti, i premi per i bei voti. Li raccoglieva, tutti, in un salvadanaio in legno. Era a forma di una piccola ...