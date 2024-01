“A Milano si sapeva” Chiara Ferragni e Fedez | nel mezzo dei guai ecco scoppiare l’altra voce

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024)in crisi, la scoperta. Una coppia che insieme continua ad affrontare momenti anche molto delicati, non ultimo quello in merito al caso dei Pandoro Balocco che ha visto in difficoltà la nota imprenditrice milanese. Ma nel giro di poco l’attenzione si è spostata dalla vita lavorativa a quella privata della coppia: è davvero crisi? Sono in molti a domandarsi se sia tutto vero o frutto di pettegolezzi. Oggi un’altra scoperta.in crisi con? Il mondo del gossip va sempre a caccia della verità, soprattutto quando i nomi sono al centro dell’attenzione mediatica. La coppia di coniugi ha dovuto negli ultimi tempi fare muro davanti a inevitabili ostacoli posti lungo il loro percorso di vita, anche sentimentale. Leggi anche: “Ha dato ...