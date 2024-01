A chi appartiene oggi Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024), come ha detto il suo presidente John Elkann, va bene e non ha bisogno di una partecipazione dello Stato italiano, tanto più che ha un rating migliore di quello dell'Italia: BBB+ contro BBB. Questo anche perché è già partecipata dallo Stato francese, che ha un rating di tutto rispetto: AA.Mentre in Italia infuria la polemica con il governo di Giorgia Meloni sugli investimenti del gruppo nella penisola, in Olanda Exor, Peugeot e lo Stato francese si apprestano ad aumentare il loro peso in assemblea, oltrepassando nell’insieme il 40% dei diritti di voto e — di fatto — assumendo il totale controllo della società. La holding degli Angelli-Elkann continua a possedere una quota del 14,9% nel gruppo guidato da Carlos Tavares, ma da un documento depositato alla Sec il 17 gennaio emerge che Exor ha aumentato i suoi diritti di voto inal ...