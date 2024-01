A Biella big match tra Juventus e Fiorentina per il ruolo di anti Roma

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La quattordicesima giornata del campionato di serie A sarà spalmata in tre giorni con inizio sabato 27 Gennaio e chiusura Lunedi 29 Gennaio. Il bigdella giornata sarà il posticipo del lunedi atracon lacapolista che invece ospiterà la Sampdoria. Tutte le partite e la classifica Partite, 14^ giornata: Sabato 27 GennaioNapoli – Inter 12.30– Sampdoria 14.30Domenica 28 Gennaio Pomigliano – Milan 12.30Como – Sassuolo 15.00Lunedi 29 Gennaio18.00 Classifica36 punti,33 punti,31 punti, Inter 20 punti, Como 15 punti, Sampdoria 15 punti, Sassuolo 14 punti, Milan 13 punti, Pomigliano 5 punti, Napoli 3 ...

BIELLA Sarà un sabato sera di basket di grandi emozioni quello che andrà in scena al Palasport di Via Pajetta perché sul parquet si sfideranno due delle migliori formazioni piemontesi di categoria.L’evento ha visto 40 mila specialisti di settore da 100 Paesi. La rivoluzionaria piattaforma 3D AI phygital ha partecipato nuovamente a Nrf: Retail’s Big Show. Anche quest'anno, Tailoor, la ...A Biella il Milan femminile gioca una partita generosa contro la Juventus, ma si deve arrendere alle bianconere. Ecco com'è andata la gara Prima partita del 2024 amara per la squadra… Leggi ...