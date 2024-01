24 idee dallo street style per i capelli della primavera 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le ispirazioni per le tendenzearrivano da molte fonti. Dalle passerelle di moda e di Alta Moda, dai saloni, dai contenuti che popolano i social e. L’ultima sfilata improvvisata“moda di strada” (questa la traduzione effettiva del fenomeno), è avvenuta durante l’Haute Couture P/Edi Parigi. Tra conferme e novità, sperimentazione e classicismi, troviamo molti hairlook casual e tante ricomparse. Come il maxi cerchietto in velluto che cinge un raccolto eseguito alla perfezione. Molto bon ton. Tanti anzi tantissimi fiocchi (che meritano un capitolo a parte), intrecci di ogni sorta, ...