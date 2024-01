Zuppa di lenticchie | un piatto contadino che mia nonna faceva così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 gennaio 2024)di: unche mialaNel mondo rurale, la priorità è sempre stata quella di consumare unrustico, saporito, nutriente ed economico. E questo per molte ragioni: la prima, ovviamente era quella di approfittare dei doni della natura a seconda delle stagioni, la seconda consisteva nel poter contare su pasti corroboranti, ma leggeri che sostentassero il duro lavoro nei campi. Non solo, più un alimento era saziante, maggiormente veniva sfruttato in modo da poter sfamare più facilmente le famiglie numerose. Lesono da sempre presenti, apprezzate e diffuse sul nostro territorio. Contengono molte fibre che conferiscono un immediato senso di sazietà, ma anche ferro, vitamine e ...